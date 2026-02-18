International Aktie
WKN DE: A0LC2G / ISIN: GB00B188SR50
|
18.02.2026 18:45:00
Can Vanguard's International High Dividend Yield ETF Outperform Again in 2026?
The momentum in international stocks in 2025 is carrying over into this year. Just look at the Vanguard Total International Stock Index Fund ETF (NASDAQ: VXUS). That well-known exchange-traded fund (ETF) is up 9.23% year to date, while the S&P 500 is dithering, down 0.14%.Good news, dividend income investors: You're not left out in the cold in the international equity renaissance. Check out the Vanguard International High Dividend Yield ETF (NASDAQ: VYMI), the international counterpart to the Vanguard High Dividend Yield ETF (NYSEMKT: VYM), the third-largest product in the dividend ETF category.This international dividend ETF is shaping up to be a 2026 winner. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Aktien in diesem Artikel
|International Public Partnerships Ltd
|1,28
|-0,62%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX schwächer -- DAX leichter -- Wall Street tiefer -- Nikkei am Donnerstag letztlich in Grün - Chinas Börsen ruhen
Der heimische Aktienmarkt notiert tiefer. Auch der DAX verzeichnet Verluste. Die Wall Street zeigt sich mit Verlusten. Der japanische Aktienmarkt zeigte sich am Donnerstag gut behauptet.