Virgin Galactic Aktie
WKN DE: A40EFX / ISIN: US92766K4031
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09.11.2026 15:09:00
Can Virgin Galactic Come Back From the Dead? (Or Is This Stock Just Dead Money?)
Twenty-nine months -- 29 long months. That's how long it's been since Virgin Galactic (NYSE: SPCE), the space tourism company founded by Sir Richard Branson, last flew a spaceplane full of tourists to space and back. On June 8, 2024, Virgin retired its Unity spaceplane model... forever.
Last week, however, this space pioneer announced it's nearly ready to re-enter the space tourism business. The first of a new fleet of "Delta-class" spaceplanes is ready for assembly and testing. By Q2 2027 -- about three years after the last Unity flight -- Virgin Galactic should be ready to resume commercial operations. Three months after that, a second Delta spaceplane will join the first in operation.
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