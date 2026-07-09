Walmart Aktie
WKN: 860853 / ISIN: US9311421039
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09.07.2026 23:52:00
Can Walmart help the Fed harness real-time U.S. economic data? We’re about to find out.
The Federal Reserve named a former Walmart CEO to a task force to develop contemporaneous data on spending, inflation and growth.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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