Keep Aktie

Keep für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3D1CX / ISIN: KYG5244R1083

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
05.02.2026 18:03:00

Can Warren Buffett's Stock Keep Up Its Amazing Record of Past Performance?

It's hard to find a track record of performance that matches what Warren Buffett did at Berkshire Hathaway (NYSE: BRK.A) (NYSE: BRK.B). Taking a dying textile business and choosing it as the holding company for what is now a vast empire of all different kinds of enterprises might not have seemed like a likely recipe for success, but that didn't stop Buffett from turning Berkshire into a trillion-dollar market cap stock.The Voyager Portfolio has the stretch goal of coming even close to what Buffett achieved over a long period of time. In order to learn everything that Berkshire has to offer as a case study in investing success, though, you have to look at the company's history and some of the key decisions that Buffett made leading the way. That's what this first article in a three-part series on Berkshire Hathaway will talk about.The Kerrey Bridge spans the Missouri River in Omaha, site of Berkshire Hathaway's headquarters. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Keep Inc. Registered Shs Unitary

mehr Nachrichten

Analysen zu Keep Inc. Registered Shs Unitary

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Keep Inc. Registered Shs Unitary 0,36 0,00% Keep Inc. Registered Shs Unitary

Letzte Top-Ranking Nachrichten

10:12 KW 6: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
08:36 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
06.02.26 KW 6: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
02.02.26 Bitcoin, Ether & Co. im Januar 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
02.02.26 Januar 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat

Börse aktuell - Live Ticker

Bitcoin und KI-Sorgen belasten nur kurzzeitig: Dow erstmals über 50.000 Punkten -- ATX und DAX gehen fester ins Wochenende -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich tiefer
Der heimische sowie der deutsche Markt notierten vor dem Wochenende höher. Der Dow erreichte ein Allzeithoch. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am Freitag mehrheitlich schwächer.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen