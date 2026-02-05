Keep Aktie
WKN DE: A3D1CX / ISIN: KYG5244R1083
|
05.02.2026 18:03:00
Can Warren Buffett's Stock Keep Up Its Amazing Record of Past Performance?
It's hard to find a track record of performance that matches what Warren Buffett did at Berkshire Hathaway (NYSE: BRK.A) (NYSE: BRK.B). Taking a dying textile business and choosing it as the holding company for what is now a vast empire of all different kinds of enterprises might not have seemed like a likely recipe for success, but that didn't stop Buffett from turning Berkshire into a trillion-dollar market cap stock.The Voyager Portfolio has the stretch goal of coming even close to what Buffett achieved over a long period of time. In order to learn everything that Berkshire has to offer as a case study in investing success, though, you have to look at the company's history and some of the key decisions that Buffett made leading the way. That's what this first article in a three-part series on Berkshire Hathaway will talk about.The Kerrey Bridge spans the Missouri River in Omaha, site of Berkshire Hathaway's headquarters. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Keep Inc. Registered Shs Unitary
Analysen zu Keep Inc. Registered Shs Unitary
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Keep Inc. Registered Shs Unitary
|0,36
|0,00%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBitcoin und KI-Sorgen belasten nur kurzzeitig: Dow erstmals über 50.000 Punkten -- ATX und DAX gehen fester ins Wochenende -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich tiefer
Der heimische sowie der deutsche Markt notierten vor dem Wochenende höher. Der Dow erreichte ein Allzeithoch. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am Freitag mehrheitlich schwächer.