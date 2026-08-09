Chubb Aktie
WKN DE: A0Q636 / ISIN: CH0044328745
|
09.08.2026 15:45:00
Can You Ace This Simple Investing Quiz? Test Your Stock Market Knowledge.
If you enjoy taking quizzes, you might have stumbled upon an 11-question financial knowledge quiz from the folks at the Financial Industry Regulatory Authority (FINRA). It can be a good idea to take the quiz even if you're not a quiz aficionado to see how savvy you really are.Here are some sample questions and possible answers.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Chubb Ltd
|
03.08.26
|S&P 500-Papier Chubb-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Chubb-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
27.07.26
|S&P 500-Papier Chubb-Aktie: So viel hätte eine Investition in Chubb von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
22.07.26
|Mittwochshandel in New York: S&P 500 zum Start des Mittwochshandels mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
20.07.26
|S&P 500-Papier Chubb-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Chubb von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
20.07.26
|Ausblick: Chubb zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
13.07.26
|S&P 500-Wert Chubb-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Chubb-Investment von vor einem Jahr verdient (finanzen.at)
|
06.07.26
|S&P 500-Titel Chubb-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Chubb-Investition von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
06.07.26
|Erste Schätzungen: Chubb gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
Analysen zu Chubb Ltd
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Chubb Ltd
|302,10
|-1,27%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht schwächer ins Wochenende -- DAX schließt nach neuem Hoch im Plus -- US-Handel endet höher -- Asiens Börsen beenden Handel mehrheitlich stärker
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Freitag abwärts. Der deutsche Leitindex konnte einen neuen Höchststand erklimmen. An den US-Börsen ging es am Freitag aufwärts. Die Börsen in Fernost zeigten sich zum Wochenschluss überwiegend im Plus.