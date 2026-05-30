Time Aktie
WKN DE: A11312 / ISIN: US8872281048
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31.05.2026 00:00:00
Can You Live Without Social Security for 1 Month? Here's How That Could Pay Off Big Time.
It's understandable that you'd want to claim Social Security as early as possible so you can get the most checks. But there's a pretty big drawback to doing this.Claiming early permanently reduces your Social Security benefit by up to 30%. The longer you wait to apply, the larger your checks will be, until you qualify for your maximum retirement benefit at age 70. But you don't have to wait that long to see a noticeable change. Even holding off for one month can make a lasting difference.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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