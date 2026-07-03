Zscaler Aktie

Zscaler für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2JF28 / ISIN: US98980G1022

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03.07.2026 11:34:00

Can Zscaler Recover From Its 34% YTD Drop?

Zscaler's (NASDAQ: ZS) stock price has dipped by roughly 34% year to date as continued net losses and a decelerating revenue growth rate weigh down on the cybersecurity stock. The company may get a boost as its cybersecurity solutions can safeguard artificial intelligence (AI) agents, which are expected to become more popular. However, there are meaningful hurdles that can prolong this correction.Image source: Getty Images.When a stock delivers substantial year-over-year revenue growth, it's easier to look over high net losses and focus on the bullish thesis. However, those same losses become more central to a stock analysis once revenue growth slows.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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