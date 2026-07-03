Zscaler Aktie
WKN DE: A2JF28 / ISIN: US98980G1022
|
03.07.2026 11:34:00
Can Zscaler Recover From Its 34% YTD Drop?
Zscaler's (NASDAQ: ZS) stock price has dipped by roughly 34% year to date as continued net losses and a decelerating revenue growth rate weigh down on the cybersecurity stock. The company may get a boost as its cybersecurity solutions can safeguard artificial intelligence (AI) agents, which are expected to become more popular. However, there are meaningful hurdles that can prolong this correction.Image source: Getty Images.When a stock delivers substantial year-over-year revenue growth, it's easier to look over high net losses and focus on the bullish thesis. However, those same losses become more central to a stock analysis once revenue growth slows.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Zscaler Inc Registered Shs
|
16.06.26
|Schwacher Handel: NASDAQ 100 beginnt die Sitzung mit Verlusten (finanzen.at)
|
12.06.26
|Anleger in New York halten sich zurück: NASDAQ 100 beginnt die Freitagssitzung mit Verlusten (finanzen.at)
|
11.06.26
|Freundlicher Handel: NASDAQ 100 legt zum Start des Donnerstagshandels zu (finanzen.at)
|
03.06.26
|NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 schwächelt schlussendlich (finanzen.at)
|
03.06.26
|Börse New York: NASDAQ 100 am Nachmittag in Rot (finanzen.at)
|
03.06.26
|NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 fällt mittags zurück (finanzen.at)
|
03.06.26
|Handel in New York: NASDAQ 100 verbucht zum Start Verluste (finanzen.at)
|
02.06.26
|Freundlicher Handel: NASDAQ 100 liegt zum Ende des Dienstagshandels im Plus (finanzen.at)