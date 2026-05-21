Canaan A: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Canaan A hat sich am 19.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals geäußert.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,13 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,270 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Canaan A in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 24,14 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 62,9 Millionen USD im Vergleich zu 82,9 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at