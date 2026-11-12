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12.11.2026 06:31:28
Canaan A: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
Canaan A hat am 10.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,01 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren -0,050 USD je Aktie erzielt worden.
Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 90,32 Prozent auf 14,6 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 150,7 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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