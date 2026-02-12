Canaan A verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Canaan A ließ sich am 10.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Canaan A die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,13 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Canaan A -0,320 USD je Aktie generiert.

Der Umsatz wurde auf 197,1 Millionen USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 88,5 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Für das abgelaufenen Geschäftsjahr wies das Unternehmen ein EPS von -0,450 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Canaan A ein EPS von -0,920 USD in den Büchern gestanden.

Der Jahresumsatz wurde auf 531,14 Millionen USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahr in dem 269,46 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at