|
12.02.2026 06:31:29
Canaan A verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Canaan A ließ sich am 10.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Canaan A die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.
In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,13 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Canaan A -0,320 USD je Aktie generiert.
Der Umsatz wurde auf 197,1 Millionen USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 88,5 Millionen USD umgesetzt worden waren.
Für das abgelaufenen Geschäftsjahr wies das Unternehmen ein EPS von -0,450 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Canaan A ein EPS von -0,920 USD in den Büchern gestanden.
Der Jahresumsatz wurde auf 531,14 Millionen USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahr in dem 269,46 Millionen USD umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach US-Inflationsdaten: ATX tiefrot -- DAX legt zu -- Wall Street etwas fester erwartet -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich vor dem Wochenende schwach. Der deutsche Leitindex nimmt Anlauf für die 25.000-Punkte-Hürde. Die Wall Street dürfte sich zum Wochenschluss etwas erholen. Die wichtigsten asiatischen Indizes verbuchten am Freitag Verluste.