12.02.2026 06:31:29

Canaan A verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Canaan A ließ sich am 10.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Canaan A die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,13 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Canaan A -0,320 USD je Aktie generiert.

Der Umsatz wurde auf 197,1 Millionen USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 88,5 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Für das abgelaufenen Geschäftsjahr wies das Unternehmen ein EPS von -0,450 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Canaan A ein EPS von -0,920 USD in den Büchern gestanden.

Der Jahresumsatz wurde auf 531,14 Millionen USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahr in dem 269,46 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

08.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 6: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
08.02.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 6
07.02.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
07.02.26 KW 6: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
06.02.26 KW 6: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Nach US-Inflationsdaten: ATX tiefrot -- DAX legt zu -- Wall Street etwas fester erwartet -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich vor dem Wochenende schwach. Der deutsche Leitindex nimmt Anlauf für die 25.000-Punkte-Hürde. Die Wall Street dürfte sich zum Wochenschluss etwas erholen. Die wichtigsten asiatischen Indizes verbuchten am Freitag Verluste.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen