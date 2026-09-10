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10.09.2026 06:31:28
Canaan A vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
Canaan A hat am 08.09.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.
Canaan A vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,14 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,030 USD je Aktie erwirtschaftet.
Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 68,27 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 31,9 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 100,6 Millionen USD umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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