Canaan A: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Canaan A gab am 18.11.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,05 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,270 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 103,03 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 74,2 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 150,7 Millionen USD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at