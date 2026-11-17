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17.11.2026 06:31:28
Canaccord Genuity Group präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Canaccord Genuity Group ließ sich am 15.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Canaccord Genuity Group die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Canaccord Genuity Group vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,25 CAD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -2,040 CAD je Aktie erwirtschaftet.
Im abgelaufenen Quartal hat Canaccord Genuity Group 604,0 Millionen CAD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 12,73 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 535,8 Millionen CAD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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