Canaccord Genuity Group: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
Canaccord Genuity Group hat am 13.02.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,19 CAD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von -0,260 CAD erwirtschaftet worden.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 41,42 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 637,9 Millionen CAD, während im Vorjahreszeitraum 451,0 Millionen CAD ausgewiesen worden waren.
