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05.06.2026 06:31:29
Canaccord Genuity Group zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Canaccord Genuity Group ließ sich am 03.06.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Canaccord Genuity Group die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,61 CAD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Canaccord Genuity Group ein EPS von -0,010 CAD je Aktie vermeldet.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Canaccord Genuity Group im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 33,53 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 615,9 Millionen CAD. Im Vorjahresviertel waren 461,2 Millionen CAD in den Büchern gestanden.
Das EPS für das Gesamtjahr lag bei -1,450 CAD. Im Vorjahr waren -0,300 CAD je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde bei 2,24 Milliarden CAD vermeldet – das entspricht einem Plus von 26,51 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 1,77 Milliarden CAD in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
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