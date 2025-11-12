Canaccord Genuity Growth A gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Canaccord Genuity Growth A hat am 10.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,04 CAD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,010 CAD erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 29,70 Prozent auf 110,1 Millionen CAD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 156,6 Millionen CAD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at