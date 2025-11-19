Canacol Energy mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Canacol Energy hat am 17.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,76 CAD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,410 CAD erwirtschaftet worden.

Das vergangene Quartal hat Canacol Energy mit einem Umsatz von insgesamt 99,8 Millionen CAD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 129,0 Millionen CAD erwirtschaftet worden waren, um 22,64 Prozent verringert.

