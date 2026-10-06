Promise Aktie
WKN DE: 887932 / ISIN: JP3833750007
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06.10.2026 08:59:27
Canada: Quebec separatists return to power, promise new independence referendum
Parti Quebecois has won the provincial election, but fallen short of a majority. Leader Paul St-Pierre Plamondon says he will seek another referendum on independence but not while US President Donald Trump is in office.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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