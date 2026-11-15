Canada Goose Holdings Aktie
WKN DE: A2DM00 / ISIN: CA1350861060
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15.11.2026 01:10:07
Canada Goose: 3 Key Takeaways for Long-Term Investors
On its second quarter of fiscal 2027 earnings call, held on Nov. 5, 2026, Canada Goose (NYSE:GOOS) announced a 5% revenue increase to 274 million Canadian dollars while expanding its gross profit margins. Long-term investors need to evaluate whether the luxury outerwear maker can build a sustainable year-round business while addressing headwinds in retail store traffic. Three things management said stand out.
Management expanded gross margins through improved sourcing, manufacturing efficiency, and higher pricing, rather than relying on short-term external boosts. These operational upgrades helped expand gross margins even as retail network costs increased.
Expanding beyond traditional heavy parkas creates a balanced business model that reduces reliance on cold weather. Sales growth in lighter apparel and rainwear indicates that retail customers increasingly purchase these products from the brand year-round.
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