Canada Goose Holdings Aktie
WKN DE: A2DM00 / ISIN: CA1350861060
|
05.02.2026 16:04:51
Canada Goose Holdings Stock Falls 15% Over Decline In Q3
(RTTNews) - Shares of Canada Goose Holdings Inc. (GOOS) are moving down about 15 percent on Thursday morning trading over the announcement of third quarter financial results as well as management change at its North American business.
The company reported a decline in adjusted net income to $142.3 million, or $1.43 per share, compared with an adjusted net income attributed to shareholders of $148.3 million, or $1.51 per share in the prior year period.
Its stock is currently trading at $11.19, down 15.32 percent or $2.03, over the previous close of $13.23 on the New York Stock Exchange. It has traded between $6.73 and $15.43 in the past one year.
Canada Goose also announced the appointment of Patrick Bourke as President, North America, effective February 5, 2026.
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Canada Goose Holdings Inc
|
04.02.26
|Ausblick: Canada Goose zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
21.01.26
|Erste Schätzungen: Canada Goose legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
|
05.11.25
|Ausblick: Canada Goose stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
22.10.25
|Erste Schätzungen: Canada Goose präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
Analysen zu Canada Goose Holdings Inc
Aktien in diesem Artikel
|Canada Goose Holdings Inc
|9,49
|6,37%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBitcoin und KI-Sorgen belasten nur kurzzeitig: Dow erstmals über 50.000 Punkten -- ATX und DAX gehen fester ins Wochenende -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich tiefer
Der heimische sowie der deutsche Markt notierten vor dem Wochenende höher. Der Dow erreichte ein Allzeithoch. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am Freitag mehrheitlich schwächer.