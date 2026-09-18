Canada Nickel Company: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Canada Nickel Company gab am 16.09.2026 die Zahlen für das am 31.07.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,03 CAD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Canada Nickel Company -0,020 CAD je Aktie generiert.

Redaktion finanzen.at