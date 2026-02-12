|
Canada Nickel Company: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
Canada Nickel Company präsentierte am 10.02.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.10.2025 beendeten Jahresviertel.
Canada Nickel Company vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,03 CAD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,020 CAD je Aktie erwirtschaftet.
Canada Nickel Company hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Verlust von 0,130 CAD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es -0,020 CAD je Aktie gewesen.
