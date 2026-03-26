Canada Nickel Company stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Canada Nickel Company hat am 24.03.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.01.2026 endete.

Canada Nickel Company hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,02 CAD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit 0,020 CAD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau.

Redaktion finanzen.at