Canada One Mining verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Canada One Mining äußerte sich am 28.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.07.2025 abgelaufenen Quartals.

In Sachen EPS wurde für das Geschäftsjahr ein Verlust von 0,010 CAD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Canada One Mining -0,020 CAD je Aktie generiert.

Redaktion finanzen.at