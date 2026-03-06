Canada Packers mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Canada Packers hat am 04.03.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Canada Packers hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,78 CAD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,70 CAD je Aktie gewesen.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Canada Packers in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,27 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 429,4 Millionen CAD im Vergleich zu 424,0 Millionen CAD im Vorjahresquartal.

Canada Packers hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn von 3,58 CAD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 3,64 CAD je Aktie gewesen.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat Canada Packers 1,84 Milliarden CAD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 10,72 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 1,66 Milliarden CAD erwirtschaftet worden.

Die Erwartungen der Analysten für das abgelaufene Gesamtjahr hatten bei einem Gewinn von 2,24 CAD je Aktie gelegen. Die Umsatzschätzung für das Gesamtjahr hatten sie auf 1,79 Milliarden CAD beziffert.

