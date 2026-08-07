Canada Packers: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Canada Packers präsentierte am 05.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,95 CAD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 0,790 CAD erwirtschaftet worden.

Umsatzseitig standen 431,7 Millionen CAD in den Büchern – ein Minus von 8,75 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Canada Packers 473,2 Millionen CAD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at