Canada Packers vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Canada Packers hat am 28.10.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,94 CAD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,860 CAD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 12,67 Prozent auf 420,8 Millionen CAD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 481,8 Millionen CAD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at