Canada Rare Earth: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Canada Rare Earth hat am 28.10.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2025 endete.

Canada Rare Earth hat für das abgelaufenen Geschäftsjahr einen Verlust je Aktie von 0,010 CAD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit 0,010 CAD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 37,50 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1,76 Millionen CAD ausgewiesen. Im Vorjahr waren 1,28 Millionen CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at