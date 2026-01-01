|
CanadaBis Capital: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
CanadaBis Capital veröffentlichte am 30.12.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.10.2025 abgelaufenen Jahresviertel.
Auf der Umsatzseite hat CanadaBis Capital im vergangenen Quartal 3,3 Millionen CAD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 35,95 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte CanadaBis Capital 5,1 Millionen CAD umsetzen können.
