WORLD Aktie
WKN DE: A2N6BX / ISIN: JP3990210001
|
22.01.2026 04:15:20
Canada's Carney says world order 'in the midst of a rupture'
Canada PM Mark Carney warned world leaders gathered at the WEF in Davos that we are entering a new era. Carney garnered much praise for his speech, though one person was unimpressed, US President Donald Trump.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!