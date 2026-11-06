Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust Trust Units stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust Trust Units ließ sich am 04.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust Trust Units die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 1,13 CAD. Im Vorjahresquartal hatten 0,170 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 246,6 Millionen CAD – das entspricht einem Abschlag von 2,26 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 252,3 Millionen CAD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at