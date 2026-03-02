Canadian Copper verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Canadian Copper hat am 27.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.10.2025 endete.

Der Verlust je Anteilsschein wurde bei 0,01 CAD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,010 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei -0,030 CAD. Im Vorjahr waren -0,010 CAD je Aktie erzielt worden.

Redaktion finanzen.at