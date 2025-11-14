Canadian Equipment Rentals gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Canadian Equipment Rentals hat am 12.11.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Umsatz lag bei 16,0 Millionen CAD – das entspricht einem Zuwachs von 75,08 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 9,2 Millionen CAD erwirtschaftet worden.

