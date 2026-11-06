Canadian Equipment Rentals mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Canadian Equipment Rentals lud am 04.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Canadian Equipment Rentals in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 66,67 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 26,7 Millionen CAD im Vergleich zu 16,0 Millionen CAD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at