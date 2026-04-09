Canadian Equipment Rentals präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Canadian Equipment Rentals hat am 07.04.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.

Das EPS lag bei 0,01 CAD. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit 0,010 CAD ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 73,09 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 17,9 Millionen CAD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 10,3 Millionen CAD in den Büchern gestanden.

Das EPS belief sich im Gesamtjahr auf 0,030 CAD gegenüber 0,020 CAD je Aktie im Vorjahr.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat Canadian Equipment Rentals 58,91 Millionen CAD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 78,57 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 32,99 Millionen CAD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at