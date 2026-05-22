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22.05.2026 06:31:29
Canadian Equipment Rentals präsentierte Quartalsergebnisse
Canadian Equipment Rentals hat am 20.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Umsatzseitig wurden 19,4 Millionen CAD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Canadian Equipment Rentals 11,5 Millionen CAD umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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