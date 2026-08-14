Canadian Equipment Rentals verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Canadian Equipment Rentals hat am 12.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Canadian Equipment Rentals im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 67,65 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 22,7 Millionen CAD. Im Vorjahresviertel waren 13,5 Millionen CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at