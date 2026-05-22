Netflix Aktie
WKN: 552484 / ISIN: US64110L1061
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22.05.2026 11:00:41
Canadian Grand Prix: How to Watch the Formula 1 Race Live on Netflix
Get ready, race fans. Formula 1 action is coming to Netflix this weekend.Weiter zum vollständigen Artikel bei Cnet
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Nachrichten zu Netflix Inc.
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18.05.26
|NASDAQ Composite Index-Wert Netflix-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Netflix-Investment von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.at)
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12.05.26
|Anleger in New York halten sich zurück: NASDAQ 100 zum Ende des Dienstagshandels in der Verlustzone (finanzen.at)
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12.05.26
|Börse New York: So steht der NASDAQ 100 nachmittags (finanzen.at)
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12.05.26
|Schwacher Wochentag in New York: NASDAQ 100 liegt mittags im Minus (finanzen.at)
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12.05.26
|Schwacher Handel in New York: NASDAQ Composite am Dienstagmittag in Rot (finanzen.at)
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12.05.26
|Dienstagshandel in New York: S&P 500 am Dienstagmittag leichter (finanzen.at)
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12.05.26
|NASDAQ-Handel NASDAQ 100 beginnt Dienstagshandel im Minus (finanzen.at)
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12.05.26
|Netflix von US-Bundesstaat Texas verklagt wegen Datensammlung (Spiegel Online)
Analysen zu Netflix Inc.
|14.05.26
|Netflix Outperform
|Bernstein Research
|22.04.26
|Netflix Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.04.26
|Netflix Kaufen
|DZ BANK
|17.04.26
|Netflix Equal Weight
|Barclays Capital
|17.04.26
|Netflix Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.05.26
|Netflix Outperform
|Bernstein Research
|22.04.26
|Netflix Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.04.26
|Netflix Kaufen
|DZ BANK
|17.04.26
|Netflix Equal Weight
|Barclays Capital
|17.04.26
|Netflix Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.05.26
|Netflix Outperform
|Bernstein Research
|22.04.26
|Netflix Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.04.26
|Netflix Kaufen
|DZ BANK
|17.04.26
|Netflix Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.04.26
|Netflix Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.04.26
|Netflix Equal Weight
|Barclays Capital
|02.03.26
|Netflix Equal Weight
|Barclays Capital
|27.01.26
|Netflix Halten
|Landesbank Baden-Württemberg (LBBW)
|21.01.26
|Netflix Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.12.25
|Netflix Equal Weight
|Barclays Capital
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|Netflix Inc.
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