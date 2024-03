Canadian Imperial Bank of Commerce (CIBC) gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Canadian Imperial Bank of Commerce (CIBC) hat am 29.02.2024 die Bücher zum am 31.01.2024 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Es stand ein EPS von 1,81 CAD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Canadian Imperial Bank of Commerce (CIBC) noch ein Gewinn pro Aktie von 1,94 CAD in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig wurden 6,22 Milliarden CAD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Canadian Imperial Bank of Commerce (CIBC) 5,93 Milliarden CAD umgesetzt.

Analysten waren von einem Gewinn je Aktie von 1,66 CAD ausgegangen. Auf der Umsatzseite hatten die Experten im Durchschnitt 6,06 Milliarden CAD erwartet.

