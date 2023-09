Canadian Imperial Bank of Commerce (CIBC) hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Canadian Imperial Bank of Commerce (CIBC) hat am 31.08.2023 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.07.2023 endete.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,52 CAD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,85 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz wurden 5,88 Milliarden CAD gegenüber 5,57 Milliarden CAD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Für das Quartal hatten Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 1,68 CAD gerechnet. Der Umsatz wurde zuvor auf 5,80 Milliarden CAD geschätzt.

Redaktion finanzen.at