Canadian Imperial Bank Of Commerce Un: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Canadian Imperial Bank Of Commerce Un hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 05.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2026 abgelaufen war.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 52,47 CAD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -23,660 CAD erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 6,99 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 170,5 Millionen CAD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 159,4 Millionen CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at