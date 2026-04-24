Canadian Imperial Bank Of Commerce Un gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Canadian Imperial Bank Of Commerce Un präsentierte am 22.04.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie lag bei 2,14 CAD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 2,47 CAD je Aktie vermeldet.

Im abgelaufenen Quartal hat Canadian Imperial Bank Of Commerce Un 13,92 Milliarden CAD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 4,87 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 13,27 Milliarden CAD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at