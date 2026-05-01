Canadian Imperial Bank Of Commerce Un gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Canadian Imperial Bank Of Commerce Un äußerte sich am 28.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

In Sachen EPS wurden 0,52 CAD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Canadian Imperial Bank Of Commerce Un 0,530 CAD je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 10,15 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1,34 Milliarden CAD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1,47 Milliarden CAD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at