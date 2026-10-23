|
23.10.2026 06:31:29
Canadian Imperial Bank Of Commerce Un legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Canadian Imperial Bank Of Commerce Un stellte am 21.10.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,97 CAD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 3,07 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Canadian Imperial Bank Of Commerce Un in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,37 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 16,01 Milliarden CAD im Vergleich zu 14,91 Milliarden CAD im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht letztlich wenig bewegt ins Wochenende -- DAX beendet Freitagshandel tiefer -- US-Börsen schließen im Minus -- Asiens Börsen schließen uneins
Der heimische Aktienmarkt beendete die Handelswoche nur wenig verändert. Der deutsche Aktienmarkt bewegte sich vor dem Wochenende im Minus. Die Wall Street zeigte sich tiefer. An den Börsen in Fernost ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen.