Canadian Imperial Bank Of Commerce Un legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Canadian Imperial Bank Of Commerce Un stellte am 21.10.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,97 CAD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 3,07 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Canadian Imperial Bank Of Commerce Un in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,37 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 16,01 Milliarden CAD im Vergleich zu 14,91 Milliarden CAD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at