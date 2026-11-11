Canadian Imperial Bank Of Commerce Un: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Canadian Imperial Bank Of Commerce Un hat am 09.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Es stand ein EPS von 7,27 CAD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Canadian Imperial Bank Of Commerce Un noch ein Gewinn pro Aktie von 4,09 CAD in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 40,75 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 13,93 Milliarden CAD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 9,89 Milliarden CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at