Canadian Imperial Bank Of Commerce Un: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Canadian Imperial Bank Of Commerce Un hat am 11.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Canadian Imperial Bank Of Commerce Un hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 6,16 CAD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,550 CAD je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite standen 11,93 Milliarden CAD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 10,11 Milliarden CAD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at