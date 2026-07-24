Canadian Imperial Bank Of Commerce Un: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Canadian Imperial Bank Of Commerce Un ließ sich am 22.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Canadian Imperial Bank Of Commerce Un die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS wurde auf 2,49 CAD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2,70 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 15,49 Milliarden CAD vermeldet – das entspricht einem Plus von 10,46 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 14,03 Milliarden CAD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at