Canadian Medical Center: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Canadian Medical Center hat am 09.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,05 SAR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,010 SAR je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite standen 38,7 Millionen SAR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 32,3 Millionen SAR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at