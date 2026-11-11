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11.11.2026 06:31:29
Canadian Medical Center: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
Canadian Medical Center hat am 09.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,03 SAR gegenüber 0,050 SAR im Vorjahresquartal.
Auf der Umsatzseite hat Canadian Medical Center im vergangenen Quartal 36,4 Millionen SAR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 12,74 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Canadian Medical Center 41,7 Millionen SAR umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
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