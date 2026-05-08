Canadian Medical Center veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Canadian Medical Center hat am 06.05.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,04 SAR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,100 SAR je Aktie in den Büchern gestanden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 26,42 Prozent auf 38,0 Millionen SAR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 30,1 Millionen SAR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at